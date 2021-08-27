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حالة الطقس اليوم السبت 28-8-2021 في مصر.. شديد الحرارة ورياح نشطة

معتدلة ليلًا
دعاء محمود 12:08 ص, السبت, 28 أغسطس 21 12:08 ص, السبت, 28 أغسطس 21

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تشهد حالة الطقس اليوم السبت، أجواء شديدة الحرارة نهارًا، شبورة صباحًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة، معتدلة بالوجه البحري.

الطقس في السواحل                

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للحرارة نهارًا، شبورة صباحًا على الطرق، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة رطبة نهارًا، معتدلة الحرارة ليلًا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 39 درجة، والمحسوسة 39 درجة، والصغرى 26 وفي الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25.

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أما شرم الشيخ العظمى 40 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 34 والصغرى 26 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 37 والصغرى 22 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 45 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 43 درجة للعظمى و 26 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 44 للعظمي و 27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 40 والصغري 24 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 40 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

الحرارة المقاسة والمحسوسة

أكدت الأرصاد، أن هناك اختلاف بين الحرارة المقاسة (المعلنة) والمحسوسة، وفى واقع الأمر هذا صحيح في أوقات معينة تحت ظروف معينة.

فدرجة الحرارة المعلنة تعكس درجة حرارة الهواء الساكن على ارتفاع 2 متر عن سطح الأرض، وهناك شروط خاصة عند قياسها وهى، جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء، ولا يتأثر بالرياح، ولا تصل أشعة الشمس له.

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أما درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الأنسان تتوقف على عدة عوامل مرتبطة بعملية التعرق وتبخر العرق عن الجلد ومنها، كمية أشعة الشمس، ونسبة الرطوبة فى الجو فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الأنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.

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بقلم دعاء محمود

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