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حالة الطقس اليوم السبت 28 ديسمبر.. مائل للبرودة مع انخفاض فى الرؤية

وتظهر السحب المتوسطة والمنخفضة علي شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري.
دعاء محمود 12:07 ص, السبت, 28 ديسمبر 19 12:07 ص, السبت, 28 ديسمبر 19

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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن يكون حالة الطقس اليوم السبت، مائلة للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ودافئة علي جنوب الصعيد نهاراً، شديدة البرودة ليلاً، تصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء.

وتظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري.

كما تقل الرؤية صباحاً بسبب الشبورة المائية، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على السواحل الشمالية.

وعن حالة البحر المتوسط معتدل، وارتفاع الموج يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فمعتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من مترين إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من مدن ومحافظات مصر.

المدينة الصغري العظمي
القاهرة 12 18
الاسكندرية 11 19
بورسعيد 12 17
مرسي مطروح 11 18
شرم الشيخ 16 21
مرسي علم 13 21
الغردقة 13 22
طابا 15 18
نويبع 16 19
الأقصر 09 21
أسوان 10 21
الوادي الجديد 05 20
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بقلم دعاء محمود

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