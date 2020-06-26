حالة الطقس اليوم السبت 27-6-2020 في مصر

تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري، اليوم السبت، طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا لطيفًا ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية.

وأفادت الهيئة بأن غرب البلاد يتأثر بمرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر القاهرة وبقية الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وأشار خبراء الهيئة إلى أن طقس السواحل الشمالية، معتدل نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مع اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

وعلى شمال الصعيد، فالطقس حار نهارًا معتدل ليلًا، والرياح معتدلة، فيما يكون طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا.

أما حالة البحر المتوسط فمعتدلة، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.5 إلى 2 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 2 إلى 2.5 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، القاهرة العظمى 35 والصغرى 23، أما الإسكندرية فالعظمى 29 والصغرى 22.

وشرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28، ودمنهور العظمى 29 والصغرى 21.