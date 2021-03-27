حالة الطقس اليوم السبت 27-3-2021 في مصر.. القاهرة تسجل 20 درجة

تشهد حالة الطقس اليوم السبت، أجواء مائلة للبرودة نهارًا، باردة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

الطقس في السواحل

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للبرودة نهارًا، باردة ليلا، والرياح معتدلة. حالة الطقس

الطقس في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء معتدلة نهارا، مائلة للبرودة ليلا، والرياح نشطة، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.

الطقس في الصعيد

فيما يكون طقس شمال الصعيد لطيف نهارًا بارد ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 20 والصغرى 12 وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13.

أما شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 19 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 19 والصغرى 09 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 26 درجة للعظمى و 16 للصغرى، وعلي محافظة قنا 25 درجة للعظمى و 14 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 26 للعظمي و 15 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت هيئة الأرصاد أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمي و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و50 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 65 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر تشهد اضطراب شديد وارتفاع الموج يتراوح مابين 3.5 إلى 5.5 متر، والرياح شمالية غربية.

طقس بملامح شتوية

طقس بملامح شتوية هو سمة الفترة المقبلة، حيث تنشط الرياح الشمالية الباردة علي مسطح البحر المتوسط تؤثر علي كافة الأنحاء وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

وسجلت درجة حرارة محطة أرصاد القاهرة أمس الجمعة، 17 درجة مئوية وهي أقل من معدلات الحرارة في شهر مارس من كل عام وتستمر هذه الأحوال الجوية لمدة أسبوع قادم .

كما تنشط الرياح بشكل كبير علي البحر الأحمر تؤدي إلى ارتفاع في الأمواج يصل إلى 5 أمتار.