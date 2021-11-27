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حالة الطقس اليوم السبت 27-11-2021 بمصر.. ارتفاع فى الحرارة وشوائب

اعتدال في البحرين
دعاء محمود 11:13 ص, السبت, 27 نوفمبر 21 11:13 ص, السبت, 27 نوفمبر 21

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تشهد حالة الطقس اليوم السبت، أجواء مائلة للحرارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

ونوهت الأرصاد، بتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، مع شوائب عالقة نهارًا.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، شبورة كثيفة صباحًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء مائلة للحرارة نهارًا، شبورة كثيفة صباحًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

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درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمي 29، والصغرى 18، وفي الإسكندرية العظمى 27، والصغرى 17.

درجات الحرارة والطقس
درجات الحرارة والطقس

أما شرم الشيخ فالعظمى 28، والصغرى 19، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 20.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 28، والصغرى 17 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 29، والصغرى 11.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم السبت، في محافظة أسوان 32 درجة للعظمى، و14 للصغرى، وعلى محافظة قنا 31 درجة للعظمى، و12 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 32 للعظمى، و13 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 30، والصغرى 12.

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نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

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الشفق القطبي

هو مزيج من الألوان التي تتشكل على القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية ويعرف أيضاً بأسماء الفجر القطبي أو الأضواء القطبية.

وقد سميت هذه الظاهرة باسم “اورورا” كاسم أحد الآلهة في الثقافة اليونانية أما غاليليو فقد اسماها الريح الشمالية “بوراليس”.

كما يظهر تطابق في سمات الضوء من الناحية الجنوبية إلى الشفق في الناحية الشمالية، كما أن التغيرات في كلا القطبين متزامنان.

وتظهر هذه الأضواء باللونين الأخضر الخافت والأحمر يظهر الشفق القطبي في المناطق ذات خطوط العرض الأقرب للقطبين ومن المناطق التي يمكن رؤية الظاهرة فيها بوضوح جنوبا هي: تشيلي والأرجنتين وأستراليا.

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بقلم دعاء محمود

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