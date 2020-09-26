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حالة الطقس اليوم السبت 26-9-2020 في مصر.. ارتفاع في الحرارة وأمطار

القاهرة تسجل 34 درجة عظمي
دعاء محمود 8:32 ص, السبت, 26 سبتمبر 20 8:32 ص, السبت, 26 سبتمبر 20

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أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم السبت، حارة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة وذلك علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

حالة الطقس علي السواحل

أما حالة الطقس علي السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، لطيفة ليلا، مع سقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة من السواحل الشرقية، والرياح معتدلة.

حار نهارًا ورياح نشطة

فيما يكون طقس جنوب سيناء، حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة، بينما طقس شمال الصعيد حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة.

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وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس علي جنوب الصعيد شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 والصغرى 24، والمحسوسة 35 للعظمى، و 25 صغرى.

أما الإسكندرية فالعظمى 31 والصغرى 24، بينما درجة الحرارة المحسوسة 33 للعظمى، و 26 للصغرى.

وفي شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 27، والمحسوسة 39 عظمى و 30 صغرى، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26، والمحسوسة 40 عظمى و 31 صغرى.

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بينما دمنهور فالعظمى 32 والصغرى 24، والمحسوسة 34 عظمى، و 25 صغرى، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 36 والصغرى 23، والمحسوسة 38 عظمى و 24 صغرى.

درجات الحرارة في الصعيد

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 40 درجة للعظمى و 28 للصغرى، والمحسوسة 43 عظمي و 30 صغري.

وعلي محافظة قنا 37 درجة للعظمى و 26 للصغرى، والمحسوسة 38 عظمي و 27 صغري، بينما تسجل الأقصر 39 للعظمي و 26 للصغري، والمحسوسة 42 عظمي و 28 صغري.

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الرطوبة النسبية

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 73 للعظمى و 26 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 83 للعظمى، و 45 للصغرى.

وعلى شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغري.

وأفادت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.75 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.75 إلي 2:2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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بقلم دعاء محمود

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