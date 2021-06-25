حالة الطقس اليوم السبت 26-6-2021 في مصر.. شديد الحرارة نهارًا

أفاد خبراء الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم السبت، شديدة الحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

الطقس في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء فشديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد، فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلًا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 37 درجة، والصغرى 24 وفي الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 22.

أما شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26 درجة للصغري.

درجات الحرارة

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 34 والصغرى 22 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 39 والصغرى 24 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 26 للصغرى، وعلي محافظة قنا 41 درجة للعظمى و 25 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و 25 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 40 والصغري 24 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

التيارات الهوائية في الربيع

في فصل الربيع ينخفض الضغط في منطقة خط الاستواء ويتزحزح ناحية الشمال ويتركز على أوساط السودان ويمتد منها لسان نحو البحر الأحمر.

وفي هذه الحالة يسمي انخفاض السودان الموسمي وعندما يحل تندفع التيارات الساخنة اللافحة التى تهب في شرق هذا الانخفاض على شبه الجزيرة والبحر الأحمر وصحراء النوبة وصوب الشمال.

وكلما ازداد عمق الانخفاض وتذبذب نحو الصعيد امتد لسان هذه التيارات حتى يصل إلى شمال مصر.

وفي بعض الأحيان عندما يقترب انخفاض عرضي على الدلتا تهب رياح جنوبية شرقية تسحب معها الرياح الجنوبية سالفة الذكر ويسير الجميع آخذين شكل تيار واحد عظيم يجلب معه طقس لافح يمتد الي شرق البحر الأبيض.

واذا ظهر هذا التيار في أيام الربيع فأنه حينئذ يسبب عواصف الرعد القاصف وحالات الضباب الكثيف في شرق الدلتا و الصعيد.