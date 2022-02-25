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حالة الطقس اليوم السبت 26-2-2022 في مصر.. شديد البرودة ليلًا

شبورة صباحًا على الطرق
دعاء محمود 12:45 ص, السبت, 26 فبراير 22 12:45 ص, السبت, 26 فبراير 22

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تشهد حالة الطقس اليوم السبت، أجواء معتدلة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وأفادت الأرصاد الجوية بأن هناك تكون للشبورة المائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري، مع أجواء غائمة جزئيًّا.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، شبورة صباحًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

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درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة، المتوقعة اليوم السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 19، والصغرى 10، وفي الإسكندرية العظمى 18، والصغرى 11.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 20، والصغرى 12 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 20، والصغرى 08.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم السبت، في محافظة أسوان 22 درجة للعظمى، و10 للصغرى، وعلى محافظة قنا 22 درجة للعظمى، و09 للصغرى.

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بينما تسجل الأقصر 22 للعظمى، و09 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 21، والصغرى 08.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 70 للعظمى، و35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 60 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 55 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

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بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

الأعاصير المتوسطية

هي ظاهرة جوية (عاصفة) شبيهه بالأعاصير المدارية أو الاستوائية تظهر فوق منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وفي بعض الحالات النادرة وصلت قوة العاصفة إلى قوة إعصار من الدرجة الأولى.

لكن حتى في مثل هذه الحالات تعتبر قوة الرياح ليست هي العامل الأخطر على المجتمع، بل يتمثل الخطر الرئيس في الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات المفاجئة.

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بقلم دعاء محمود

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