حالة الطقس اليوم السبت 26-12-2020 فى مصر: شبورة صباحًا والصغرى فى القاهرة 12 درجة

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم السبت، مائلة للدفء نهارًا، شبورة مائية صباحًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس في القاهرة اليوم

وأضاف خبراء الهيئة أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، شبورة مائية صباحًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الطقس في سانت كاترين

وعلى جنوب سيناء فالطقس دافئ نهارًا بارد ليلاً، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة علي مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، حيث يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوى بينما تتأثر باقى البلاد بامتداد منخفض السودان.

الطقس

الطقس في سوهاج

أما طقس شمال الصعيد فمائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة على مناطق من الجنوب على فترات متقطعة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 22 والصغرى 12، وفي الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13.

أما شرم الشيخ فالعظمى 24 والصغرى 19، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور فالعظمى 20 والصغرى 13، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 09.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 27 درجة للعظمى، و12 للصغرى، وعلى محافظة قنا 24 درجة للعظمى و10 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 26 للعظمى و11 للصغرى.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 85% للعظمى و 40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 90 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 65 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية.