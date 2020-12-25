لايف

حالة الطقس اليوم السبت 26-12-2020 فى مصر: شبورة صباحًا والصغرى فى القاهرة 12 درجة

بارد ليلا
دعاء محمود 12:28 ص, السبت, 26 ديسمبر 20 12:28 ص, السبت, 26 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم السبت، مائلة للدفء نهارًا، شبورة مائية صباحًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس في القاهرة اليوم

وأضاف خبراء الهيئة أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، شبورة مائية صباحًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الطقس في سانت كاترين

وعلى جنوب سيناء فالطقس دافئ نهارًا بارد ليلاً، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة علي مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، حيث يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوى بينما تتأثر باقى البلاد بامتداد منخفض السودان.

اقرأ أيضا  طقس غد السبت.. مائل للدفء نهارًا وأمطار خفيفة على السواحل
الطقس
الطقس

الطقس في سوهاج                           

أما طقس شمال الصعيد فمائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة على مناطق من الجنوب على فترات متقطعة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 22 والصغرى 12، وفي الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13.

اقرأ أيضا  محافظ مطروح يتفقد حواجز السيول بمنطقة مقابر المغاربة

أما شرم الشيخ فالعظمى 24 والصغرى 19، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور فالعظمى 20 والصغرى 13، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 09.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 27 درجة للعظمى، و12 للصغرى، وعلى محافظة قنا 24 درجة للعظمى و10 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 26 للعظمى و11 للصغرى.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 85% للعظمى و 40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 90 للعظمى، و45 للصغرى.

اقرأ أيضا  استدرجته سيدة لأشقائها.. ملابسات خطف شخص والاعتداء عليه بالإسماعيلية

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 65 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

الصحة: 1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

المال - خاص 12:34 ص, السبت, 26 ديسمبر 20

القبض على شخص ارتكب 47 واقعة ابتزاز إلكتروني

أماني عوض 9:17 م, الجمعة, 25 ديسمبر 20

مصرع وإصابة 8 أشخاص.. التحقيقات: هروب محتجز سبب حريق مصحة غير مرخصة بالإسكندرية

أماني عوض 8:03 م, الجمعة, 25 ديسمبر 20

وزيرة التضامن تترأس الاجتماع الأول للحضانات غير المرخصة

مدحت إسماعيل 5:22 م, الجمعة, 25 ديسمبر 20

طقس غد السبت.. مائل للدفء نهارًا وأمطار خفيفة على السواحل

دعاء محمود 5:02 م, الجمعة, 25 ديسمبر 20

استرداد إيصالات أمانة لغز قتل سيدة بالمنوفية.. والمتهمتان: رفعت دعاوي قضائية ضدنا

أماني عوض 4:15 م, الجمعة, 25 ديسمبر 20