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حالة الطقس اليوم السبت 25-9-2021 في مصر.. مائل للحرارة ونشاط للرياح

اضطراب بالبحر الأحمر
دعاء محمود 1:15 ص, السبت, 25 سبتمبر 21 1:15 ص, السبت, 25 سبتمبر 21

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أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم السبت، مائلة للحرارة نهارًا، شبورة صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة الكبري.

الطقس في السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، شبورة خفيفة صباحًا على الطرق، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارًا، شبورة صباحا على وسط سيناء ومدن القناة، معتدلة ليلا، والرياح نشطة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس مائل للحرارة نهارًا، معتدل ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 30 درجة، والمحسوسة 32 درجة، والصغرى 21 وفي الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22.

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أما شرم الشيخ العظمى 34 والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25 درجة للصغري.

درجات الحرارة
درجات الحرارة

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 29 والصغرى 23 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 28 والصغرى 20 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 37 درجة للعظمى و 24 للصغرى، وعلي محافظة قنا 35 درجة للعظمى و 23 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 36 للعظمي و 24 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 33 والصغري 23 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 40 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

الحرارة والرطوبة

يحدث هذا في مصر دائما خلال شهري يوليو وأغسطس، ويعتبر شهر أغسطس هو الأعلي رطوبة علي الإطلاق خلال العام حيث تتجاوز نسبة الرطوبة 90% بالمدن الساحلية أما القاهرة 80%.

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وتزيد هذه النسبة من الاحساس بحرارة الجو كما تأتي نسب الرطوبة العالية من تبخر المياه، وتتبخر المياه الأكثر دفئا بسرعة أكبر، لذلك تكون المناطق الأكثر رطوبة بالقرب من البحر الأحمر وبالتالي تكون المدن المطلة علي البحر الأحمر الأعلي احساسا بالحرارة خلال العام.

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بقلم دعاء محمود

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