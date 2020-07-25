حالة الطقس اليوم السبت 25-7-2020 في مصر: تحذيرات من الشبورة المائية

يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري، اليوم السبت، حالة طقس مائلة للحرارة رطبة نهارًا، لطيفة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، حيث تشير خرائط الطقس إلي استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

حالة الطقس على السواحل وجنوب سيناء

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، لطيفة ليلًا، يصاحبه شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا علي مناطق من جنوب سيناء، ما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية علي خليج السويس.

طقس شمال وجنوب البلاد

فيما يكون طقس شمال الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وعلي جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وذكرت الهيئة أن حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلي 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 25.

وعلي شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 31، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 37 والصغرى 22 . درجات الحرارة

كما تسجل درجة الحرارة اليوم السبت في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى و31 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 42 درجة للعظمى و28 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 42 للعظمى و30 للصغرى.

الرطوبة النسبية

وأفادت الهيئة بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و60 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و18 للصغري.

سحابة صيف وهتعدى

هي السحب المتكونة فى فصل الصيف تظهر صباحاً، وسرعان ما تنقشع مع ارتفاع الحرارة حيث أشعة الشمس تعمل على تبخرها سريعا، وهذا ما يحدث فى فصل الصيف بمصر.

وتسمي السحب التي نراها ليلًا في فصل الصيف بالسحب الركامية، وهى سحب منخفضة الارتفاع تكون كبيرة بيضاء منتفخة أقرب مثال لها تكون على شكل القطن.

وتساعد هذه السحب على حجب أشعة الشمس جزئياً فى أول النهار وعندما تشتد حرارة الشمس سرعان ما تتبخر، وهذه السحب تكون إشارة الى الطقس الجيد. انواع السحب

ويتكون السحاب بسبب ارتفاع الهواء الدافىء المصحوب ببخار الماء فى الغلاف الجوى ويستمر فالارتفاع حتى يبرد، وعندما يبرد الهواء الدافىء يتكثف (أى يتحول بخار الماء إلى قطرات صغيرة من الماء أو الجليد وكلما يبرد بخار الماء فإن القطرات تتجمع على ما يسمى بأنوية التكثف وتتكون السحابة).

وهناك أسباب مختلفة لعملية الرفع وهى، التسخين الشديد، التضاريس، الاضطرابات الجوية، كما يوجد أنواع مختلفة من السحب، وهي السحب المنخفضة، والسحب المتوسطة والسحب المرتفعة.