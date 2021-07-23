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حالة الطقس اليوم السبت 24-7-2021 في مصر.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار خفيفة

معتدل ليلًا
دعاء محمود 12:36 ص, السبت, 24 يوليو 21 12:36 ص, السبت, 24 يوليو 21

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تشهد حالة الطقس اليوم السبت، أجواء حارة رطبة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري.

الطقس في السواحل                

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

هذا ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصي السواحل الشرقية، وتضم (رفح والعريش) على فترات متقطعة.

الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة مما يقلل الإحساس بارتفاع الرطوبة ليلا.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا والرياح نشطة.

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد (حلايب، شلاتين وأبو سمبل) على فترات متقطعة.

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درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 درجة، والمحسوسة 36 درجة، والصغرى 24 وفي الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23.

درجات الحرارة
درجات الحرارة

أما شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 28، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 36 والصغرى 23 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و 26 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و 27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 38 والصغري 26 درجة.

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نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

الحرارة والرطوبة

يحدث هذا في مصر دائما خلال شهري يوليو وأغسطس، ويعتبر شهر أغسطس هو الأعلي رطوبة علي الإطلاق خلال العام حيث تتجاوز نسبة الرطوبة 90% بالمدن الساحلية أما القاهرة 80%.

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وتزيد هذه النسبة من الاحساس بحرارة الجو كما تأتي نسب الرطوبة العالية من تبخر المياه، وتتبخر المياه الأكثر دفئا بسرعة أكبر، لذلك تكون المناطق الأكثر رطوبة بالقرب من البحر الأحمر وبالتالي تكون المدن المطلة علي البحر الأحمر الأعلي احساسا بالحرارة خلال العام.

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بقلم دعاء محمود

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