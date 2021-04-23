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حالة الطقس اليوم السبت 24-4-2021 في مصر.. حار نهارًا ورياح نشطة

لطيف ليلًا
دعاء محمود 12:00 ص, السبت, 24 أبريل 21 12:00 ص, السبت, 24 أبريل 21

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تشهد حالة الطقس اليوم السبت، أجواء حارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري.

الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشرقية.

الطقس في سيناء

وعلى جنوب سيناء فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء.

الطقس في الصعيد

فيما تكون حالة الطقس على شمال الصعيد حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدلًا ليلًا، والرياح معتدلة.

الطقس شديدة الحرارة
حر

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 31 درجة، والصغرى 17، وفي الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 16.

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أما شرم الشيخ العظمى 35 والصغرى 24، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 26 والصغرى 15، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 12 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 39 درجة للعظمى و 25 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 39 للعظمي و 26 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 39 والصغري 23 درجة.

درجات الحرارة والطقس
درجات الحرارة والطقس

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 65% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و 45 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 35 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموح من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة

تتوقع الأرصاد الجوية، حدوث ارتفاع في درجات الحرارة بشكل مؤقت غدًا الأحد بسبب مرور منخفض حراري علي غرب البلاد يجلب كتلة جنوبية حارة.

كما تنشط الرياح على غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة، وتنخفض الرؤية الأفقية علي القاهرة وشمال الصعيد بسبب الشوائب العالقة نهارًا.

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ولكنها سرعان ما تتقدم الجبهة الباردة في نهاية اليوم وتنخفض معها الحرارة، كما يظل الطقس شديد الحرارة علي جنوب البلاد خلال الأيام القادمة.

وأكدت الأرصاد أنه لا تزال درجات الحرارة منخفضة نسبيا ليلا وفي الصباح الباكر لذلك يرجي عدم الانخداع في درجات الحرارة.

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بقلم دعاء محمود

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