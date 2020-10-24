حالة الطقس اليوم السبت 24-10-2020 في مصر.. استمرار تكاثر السحب ورياح مثيرة للأتربة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم السبت، علي القاهرة والوجه البحري، معتدلة نهارًا، مائلة للبرودة ليلاً، والرياح معتدلة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة علي الوجه البحري.

حالة الطقس في القاهرة اليوم

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة علي القاهرة الكبري، مع فرص لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً علي بعض المناطق من الوجه البحري، البحيرة وكفر الشيخ.

الطقس في الاسكندرية اليوم

وأشار خبراء الأرصاد، إلي أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلا علي السواحل الشرقية، مائلة للبرودة علي الغربية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة.

وتسقط الأمطار المتوسطة تكون رعدية علي بعض المناطق من السواحل الشمالية (الاسكندرية).

كما تشهد السواحل الشمالية الشرقية سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية علي بعض المناطق من السواحل ومدن القناة ودمياط وبورسعيد.

الطقس في سانت كاترين

أما طقس جنوب سيناء، فمائل للحرارة نهارًا، معتدل ليلاً، والرياح نشطة مثيرة للأتربة، تؤدي لاضطراب في الملاحة علي خليج السوبس، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً علي بعض المناطق من جنوب سيناء.

الطقس في سوهاج

فيما يكون طقس شمال الصعيد معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً، أما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط أقصي الجنوب مثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق.

وتتأثر البلاد بمنخفض علي البحر المتوسط يتزامن معه وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 28 والصغرى 19، وفي الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20.

أما شرم الشيخ العظمى 34 والصغرى 24، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 25.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 27 والصغرى 20، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 26 والصغرى 19.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 34 درجة للعظمى و 23 للصغرى، وعلي محافظة قنا 31 درجة للعظمى و 20 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 32 للعظمي و 20 للصغري.

نسبة الرطوبة في نشرة الطقس

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري فتصل إلي 75% للعظمى و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 50 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغري.

ولفتت الهيئة إلي أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.5 متر، أما حالة البحر الأحمر فمعتدلة إلي مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.