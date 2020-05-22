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حالة الطقس اليوم السبت 23-5-2020 في مصر

معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا
دعاء محمود 12:17 ص, السبت, 23 مايو 20 12:17 ص, السبت, 23 مايو 20

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تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري، اليوم السبت، طقسًا معتدلًا نهارًا مائلًا للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحري.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس السواحل الشمالية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس على جنوب سيناء حار نهارًا معتدل ليلًا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية علي البحر الأحمر.

وعلى شمال الصعيد طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة، بينما يكون طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدلا ليلا، والرياح نشطة.

أما حالة البحرين المتوسط والأحمر مضطرب وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 إلي 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت على القاهرة، فإن الصغرى 19 والعظمى 32، والإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 25.

أما شرم الشيخ، الصغرى 27، والعظمى 38، والغردقة الصغري 26 والعظمى 38، بينما دمنهور الصغرى 19، والعظمى 29.

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بقلم دعاء محمود

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