حالة الطقس اليوم السبت 22-8-2020 في مصر: نشاط الرياح يحسن الشعور بالحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم السبت، مائلة للحرارة رطبة نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة علي القاهرة الكبري والوجه البحري، حيث لا تزال البلاد تحت تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي.

حالة الطقس علي السواحل الشمالية

وأضاف خبراء الأرصاد، أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط علي السواحل الشمالية الغربية. خريطة بنشاط الرياح

اضطراب في الملاحة علي خليج السويس

أما حالة الطقس علي جنوب سيناء فحارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة مما يؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية علي خليج السويس، وغرب البحر المتوسط.

حالة الطقس علي الصعيد

فيما يكون طقس شمال الصعيد مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا والرياح معتدلة، مثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق.

وذكرت الهيئة أن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 24 .

وفي شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 36 والصغرى 22 .

درجات الحرارة في مدن الصعيد

فيما تسجل درجة الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 40 درجة للعظمى و29 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 38 درجة للعظمى و27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 39 للعظمي و27 للصغري.

نسبة الرطوبة

وأفادت الهيئة بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 42 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغري.

رحلة بحثية إلي القطب الشمالي

أشار خبراء الأرصاد، إلي وصول بعثة MOSAiC الشهيرة إلى القطب الشمالي، من خلال كاسحة الجليد البحثية الألمانية Polarstern ، حيث اتبعت السفينة طريقًا إلى شمال جرينلاند، وعبرت منطقة كانت مغطاة بكثافة بالجليد السميك في الماضي. البعثة أثناء رحلتها

واستغرقت الرحلة من مضيق فرام الشمالي إلى القطب 6 أيام فقط، موضحين أن السفينة Polarstern وصلت إلي القطب الشمالي ومرت عبر الجليد بسهولة بسبب وجود برك ذائبة من الجليد والذوبان يكون من القاع لا من السطح فقط، وبالفعل لم يمثل الجليد البحري حاجزًا حقيقيًا أمام كاسحة الجليد البحثية وهي في طريقها للبحث عن طوف جليدي جديد لدراسة بداية التجميد المبكر له في المرحلة النهائية للبعثة.

وأشارت صور الأقمار الصناعية هذا العام إلى أنه حتى بعد 87 درجة شمالًا، كان الغطاء الجليدي فضفاضًا بشكل مدهش، وبناءاً علي ذلك قرر قائد البعثة التوجه شمالًا، بدءًا من موقع آخر ملتقى لإعادة الإمداد في مضيق فرام الشمالي بين جرينلاند وسفالبارد.

وقال قائد البعثة، إنه في البداية لم نكن متأكدين مما إذا كان الغطاء الجليدي الذائب ناتجًا عن الرياح والتيارات، وكنا قلقين من أنه إذا كان الأمر كذلك فقد يؤدي التغيير في الظروف الجوية إلى ضغطه مرة أخرى.