حالة الطقس اليوم السبت 22-1-2022 في مصر.. القاهرة تسجل 8 درجات

تشهد حالة الطقس اليوم السبت، أجواء باردة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وتتوقع الأرصاد تكون شبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة مع أجواء غائمة جزئيًّا.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فباردة نهارًا، شبورة صباحًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح نشطة.

وتسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، مع أجواء غائمة جزئيًّا على السواحل الشرقية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء معتدلة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، تصل لحد الصقيع على وسط سيناء، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة، المتوقعة اليوم السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 16، والصغرى 08، وفي الإسكندرية العظمى 16، والصغرى 09.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 16، والصغرى 08 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 15، والصغرى 04.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم السبت، في محافظة أسوان 19 درجة للعظمى، و08 للصغرى، وعلى محافظة قنا 16 درجة للعظمى، و 05 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 18 للعظمى، و17 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 16، والصغرى 05.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 70 للعظمى، و35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 60 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 55 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

استمرار أجواء شديدة البرودة

يستمر تأثر البلاد بمرتفع جوي ذو قيم ضغط عالية يمتد من مناطق شديدة البرودة إلى شمال أفريقيا ومن المتوقع أن تظل هذه الأجواء لمدة أسبوع قادم.

يسود طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح علي السواحل الشمالية وبالتالي يزداد الاحساس ببرودة الطقس هناك.