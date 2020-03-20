حالة الطقس اليوم السبت 21-3-2020 في مصر

أكدت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن طقس اليوم السبت بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة، على القاهرة الكبري والوجه البحري، بينما تتعرض الأخيرة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

شديد البرودة ليلًا وأمطار خفيفة على الوجه البحري والسواحل

وقالت الهيئة، إن طقس السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، بارد نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة، فيما تتساقط الأمطار الخفيفة إلى معتدلة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وأضافت الهيئة أن الطقس على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر لطيف نهارًا شديد البرودة ليلاً والرياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

مائل للبرودة على شمال الصعيد ولطيف في الجنوب

ويشهد طقس جنوب الصعيد لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة، فيما يكون طقس شمال الصعيد مائلًا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب والرياح شمالية غربية

وعن حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلي 2 متر والرياح شمالية غربية، أما حالة البحر الاحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح مابين 2 إلي 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

أما درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على القاهرة الصغرى 10 والعظمى 18، والإسكندرية الصغرى 12 والعظمي 18، أما شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمي 21، والغردقة الصغرى 13 والعظمى 22 درجة.