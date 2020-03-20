لايف

حالة الطقس اليوم السبت 21-3-2020 في مصر

العاصمة تسجل درجات حرارة صغرى 10 درجات
دعاء محمود 12:46 ص, السبت, 21 مارس 20 12:46 ص, السبت, 21 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أكدت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن طقس اليوم السبت بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة، على القاهرة الكبري والوجه البحري، بينما تتعرض الأخيرة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

شديد البرودة ليلًا وأمطار خفيفة على الوجه البحري والسواحل

وقالت الهيئة، إن طقس السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، بارد نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة، فيما تتساقط الأمطار الخفيفة إلى معتدلة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وأضافت الهيئة أن الطقس على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر لطيف نهارًا شديد البرودة ليلاً والرياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

مائل للبرودة على شمال الصعيد ولطيف في الجنوب

ويشهد طقس جنوب الصعيد لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة، فيما يكون طقس شمال الصعيد مائلًا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب والرياح شمالية غربية

وعن حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلي 2 متر والرياح شمالية غربية، أما حالة البحر الاحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح مابين 2 إلي 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

أما درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على القاهرة الصغرى 10 والعظمى 18، والإسكندرية الصغرى 12 والعظمي 18، أما شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمي 21، والغردقة الصغرى 13 والعظمى 22 درجة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

طقس غدا السبت.. بارد وشبورة صباحا والصغري بالقاهرة 10 درجات

دعاء محمود 4:23 م, الجمعة, 20 مارس 20

حالة الطقس اليوم الجمعة 20-3-2020 في مصر

دعاء محمود 12:24 ص, الجمعة, 20 مارس 20

طقس غد الجمعة.. بارد وأمطار خفيفة واضطراب بالملاحة البحرية

دعاء محمود 4:52 م, الخميس, 19 مارس 20

حالة الطقس اليوم الخميس 19-3-2020 في مصر

دعاء محمود 12:57 ص, الخميس, 19 مارس 20

طقس غد الأربعاء: ممطر ورياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة

دعاء محمود 12:00 ص, الأربعاء, 18 مارس 20