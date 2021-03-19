حالة الطقس اليوم السبت 20-3-2021 في مصر.. حار نهارًا وأتربة عالقة

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم السبت، حارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلً،ا والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس في القاهرة اليوم

ونوهت الأرصاد الجوية، بأن مدن القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة سوف تشهد وجود أتربة عالقة.

الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية فحارة نهارًا، فيما تكون دافئة على السواحل الشرقية، مائلة للبرودة ليلا، والرياح نشطة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الطقس في سيناء

وتشهد جنوب سيناء طقسًا حارًا نهارا، باردًا ليلا، والرياح معتدلة، ورياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، فيما يكون طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 30 والصغرى 18 وفي الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 15.

أما شرم الشيخ العظمى 29 والصغرى 18، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 26 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 18 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 37 درجة للعظمى و 21 للصغرى، وعلى محافظة قنا 35 درجة للعظمى و 18 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 36 للعظمى و 20 للصغرى.

نسبة الرطوبة

وذكرت هيئة الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 55% للعظمى و20 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 50 للعظمى، و25 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و20 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 35 للعظمى و10 للصغري.

اضطراب في البحر المتوسط

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح جنوبية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 15 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

موجة حارة

ولفتت الأرصاد الجوية، إلى أن موجة حارة تتعرض لها البلاد بدءًا من اليوم وحتى يوم الثلاثاء المقبل، معلنة بداية فصل الربيع مناخيًا لتؤثر على كل الأنحاء.

وتسبب هذه الموجة ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة تكون ذروته يوم الاثنين والثلاثاء المقبلين، ثم تنخفض في نهاية يوم الثلاثاء بشكل كبير.

وتكون سمة تلك الفترة الأتربة العالقة نهارا والرمال المثارة مع نشاط الرياح، كما تهيب الهيئة بعدم الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة لأنة سرعان ما ينخفض نهاية الأسبوع.