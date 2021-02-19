حالة الطقس اليوم السبت 20-2-2021 في مصر.. القاهرة تسجل 9 درجات صغرى

تشهد حالة الطقس اليوم السبت، ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، لتسود أجواء معتدلة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى، وذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

الطقس في السواحل

وذكرت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للبرودة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة.

الطقس في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء فدافئة نهارا، باردة ليلًا، والرياح نشطة، بينما طقس شمال الصعيد معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

الطقس في الصعيد

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فالقاهرة تبلغ الدرجة العظمى 19 والصغرى 09 وفي الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10.

أما شرم الشيخ فالعظمى 22 والصغرى 14، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 17 والصغرى 10، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 18 والصغرى 07 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 23 درجة للعظمى و 10 للصغرى، وعلي محافظة قنا 22 درجة للعظمى و 08 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 23 للعظمي و 09 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 55 للعظمى و 20 للصغري.

ونوهت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 2 إلى 2.5 متر.

حركة الجبهة الباردة

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تستمر خلال الفترة القادمة حول معدلاتها، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وتأثرت البلاد بحركة الجبهة الباردة خلال الـ 3 أيام الماضية مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث سجلت محطة أرصاد القاهرة 12 درجة مئوية يوم الأربعاء الماضى وتعتبر هذه أقل درجة حرارة عظمي سجلت خلال فصل الشتاء حتى الآن.