حالة الطقس اليوم السبت 2-5-2020 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم السبت، مائلًا للحرارة نهارًا مائلًا للبرودة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى، وتنشط أحيانًا على الوجه البحري.

وقالت الهيئة إن طقس السواحل الشمالية الغربية، معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة تنشط غربًا.

وأضافت أن طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا والرياح معتدلة تنشط أحيانا علي وسط سيناء.

فيما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا مائلا للحرارة نهارًا، لطيفًا ليلا، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق.

وعلى شمال الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، شبورة مائية صباحا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، بينما طقس جنوب الصعيد، شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

أما حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر إلى 1.5 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، على القاهرة، فإن الصغرى 19، والعظمى 32 والإسكندرية الصغرى 17، والعظمى 26.

أما شرم الشيخ الصغرى 23، والعظمى 33، والغردقة الصغرى 22، والعظمى 33، بينما دمنهور الصغرى 17، والعظمى 27.