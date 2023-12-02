حالة الطقس اليوم السبت 2-12-2023 في مصر.. القاهرة تسجل 24 درجة عظمى

تشهد حالة الطقس اليوم السبت، أجواء لطيفة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس على السواحل الشمالية لطيفة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

وتكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر معتدلة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس معتدل نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على الشمال.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، في القاهرة تبلغ العظمى 24 درجة، والصغرى 15، وفي الإسكندرية العظمى 24، والصغرى 13 درجة.

الطقس في دمنهور

وفي دمنهور، العظمى 23 درجة، والصغرى 14 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 22 درجة، والصغرى 07 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 30 درجة للعظمى، و15 للصغرى، وعلى محافظة قنا 28 درجة للعظمى، و11 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 29 للعظمى، و12 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 27 والصغرى 13.

فيما تكون درجات الحرارة فى مرسى مطروح 23 درجة للعظمى، و12 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجة حرارة 24 للعظمى، و15 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 24 للعظمى، 13 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

رياح البوارح

رياح شمالية غربية شديدة الجفاف تثير الغبار والاتربة، حيث تصل سرعتها أحيانا إلى أكثر من 55كم/ ساعة، وقد تؤدي إلى تشكل العواصف الرملية في الحالات الشديدة.

كما تنشأ رياح البوارح بسبب ارتفاع الضغط الجوي السطحي على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وانخفاضه الشديد فوق شرق الجزيرة العربية وصحراء الربع الخالي.

رياح البوارح

مما يساهم في اندفاع الرياح من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي مع إثارة الغبار والعواصف الرملية.

تقزح الغيوم

ظاهرة عجيبة تسمي تقزح الغيوم أو (iridescent) وهي ظاهرة بصرية ملونة تظهر في السحب القريبة من سقوط ضوء الشمس أو القمر عليها.

وهي تشبه الألوان التي تظهر في فقاعات الصابون والزيت على سطح الماء، وغالبًا ما تُلاحظ هذه الظاهرة الشائعة إلى حد ما في سحب ركامية متوسطة، سحب ركامية عدسية، وسحب سمحاقية.