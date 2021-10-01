حالة الطقس اليوم السبت 2-10-2021 في مصر.. مائل للحرارة وأمطار

تشهد حالة الطقس اليوم السبت، أجواء مائلة للحرارة نهارًا، شبورة صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في السواحل

فيما تكون حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، شبورة صباحًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

الطقس في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء مائل للحرارة نهارًا، شبورة صباحا على وسط سيناء، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد، فالطقس مائل للحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، معتدل ليلا.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 30، والصغرى 21 وفي الإسكندرية العظمى 27 والصغري 21.

أما شرم الشيخ فالعظمى 33 والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 26.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 28 والصغرى 20 درجة. درجات الحرارة

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في أسوان 36 درجة للعظمى و24 للصغرى، وعلي محافظة قنا 34 درجة للعظمى و23 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 35 للعظمي و23 للصغرى، وعلى سوهاج فالعظمى 33 والصغرى 22.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمي و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغري.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و15 للصغري.

حالة البحرين

ونوهت الأرصاد، بأن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

الباروجراف

هو مسجل لتسجيل قيم الضغط الجوي خلال اليوم بأكمله ويتكون من عنصرين حساسين أحدهما أسطوانة نحاسية مستديرة مركب عليها خريطة مدرجة لقياس قيم الضغط الجوي ومركب علي ساعة دقيقة للغاية تدور خلال 24 ساعة.

أما العنصر الحساس الأخر فهو ريشة رسم بحبر معين متصلة بجزء حساس جدا يتمدد وينكمش بفعل تأثير الضغط و هو يقيس الميل البارومتري أو سلوك الضغط الجوي.

ويعرف سلوك الضغط الجوي بأنه مقدار التغير في قيمة الضغط الجوي في مكان ما خلال فترة زمنية محددة متعارف عليها في الأرصاد الجوية.

وأهمية معرفة سلوك الضغط الجوي أنها تساعد المتنبئ الجوي على معرفة تحسن أو سوء الأحوال الجوية، فإذا كان سلوك الضغط الجوي موجبا فان ذلك يعني إما استمرار الطقس الجيد والحسن أو تحسن في أحوال الطقس الرديء.

وإذا كان مقدار سلوك الضغط الجوي سالبا فان هذا يعني استمرار الطقس السيئ أو أن الأحوال الجوية سوف تسوء.