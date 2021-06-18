حالة الطقس اليوم السبت 19-6-2021 في مصر.. رياح نشطة واضطراب بالملاحة

تشهد حالة الطقس اليوم السبت، أجواء حارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة على مناطق من القاهرة، وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية.

الطقس في السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة، معتدلة على الوجه البحرى.

الطقس في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء فشديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة على بعض المناطق من سيناء.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد، فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلًا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا والرياح معتدلة. سرعة الرياح

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 درجة، والصغرى 21 وفي الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20.

أما شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور فالعظمى 33 والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 38 والصغرى 21 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 40 درجة للعظمى و25 للصغرى، وعلى محافظة قنا 39 درجة للعظمى و 25 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 40 للعظمي و 25 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 37 والصغري 23 درجة.

درجات الحرارة

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية.

رطوبة الهواء

هى كمية بخار الماء الموجودة فالهواء وخاصة فى طبقة الجو السفلى، وتختلف الرطوبة حسب درجة الحرارة وضغط الهواء.

فكلما كان الهواء ادفأ زادت كمية بخار الماء الذى يحمله، وعندما يحتوى الهواء على أقصى كمية من بخار الماء يستطيع حملها تحت درجة حرارة وضغط معينين يقال أن الهواء تشبع ببخار الماء.