حالة الطقس اليوم السبت 19-12-2020 في مصر: مائلة للدفء وشبورة كثيفة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم السبت، مائلة للدفء نهارًا، شبورة مائية صباحًا كثيفة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحرى، باردة ليلًا، والرياح معتدلة.

الطقس في القاهرة اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة على بعض المناطق، باردة ليلًا، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل.

الطقس في سانت كاترين

ولفتت الأرصاد الجوية، إلى أن طقس جنوب سيناء دافئ نهارًا، بارد ليلاً، والرياح معتدلة، حيث تتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوى بينما جنوب البلاد بامتداد منخفض جوى.

الطقس في سوهاج

وعلى شمال الصعيد، فالطقس مائل للدفء نهارًا، شبورة مائية تكون كثيفة على بعض المناطق، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، فيما يكون طقس جنوب الصعيد مائلًا للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة. حالة الطقس

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 21 والصغرى 13، وفي الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14.

أما شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور فالعظمى 21 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 21 والصغرى 10.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 27 درجة للعظمى و12 للصغرى، وعلي محافظة قنا 24 درجة للعظمى و 11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 26 للعظمي و 12 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 85% للعظمى و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 90 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 65 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و20 للصغري.

حالة البحرين

وأفادت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر.