حالة الطقس اليوم السبت 18-9-2021 في مصر.. ارتفاع في الحرارة وشبورة

تشهد حالة الطقس اليوم السبت، أجواء حارة نهارًا، شبورة صباحا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة، معتدلة في الوجه البحري.

الطقس في السواحل

فيما تكون حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، شبورة مائية صباحا على الطرق، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء حارة رطبة نهارًا، معتدلة الحرارة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 33 درجة، والمحسوسة 35 درجة، والصغرى 23 وفي الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23.

أما شرم الشيخ العظمى 34 والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 27 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 31 والصغرى 22 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 33 والصغرى 22 درجة. درجات الحرارة

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 36 درجة للعظمى و 25 للصغرى، وعلي محافظة قنا 35 درجة للعظمى و 24 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 35 للعظمي و 25 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 34 والصغري 24 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.25 إلي 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

شهر سبتمبر

تتوقع الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد خلال الفترة القادمة استقرار تام في الأحوال الجوية، حيث تكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.

كما تتكون السحب المحلية بسبب زيادة نسبة الرطوبة وتبقي الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية وسرعان ما تنقشع مع ظهور الشمس.

وعادة ما يتأرجح الطقس خلال شهر سبتمبر بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة علي السواحل الشمالية.