حالة الطقس اليوم السبت 18-4-2020 في مصر

تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري اليوم السبت، طقسًا معتدلًا نهارًا شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.

شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فالطقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط علي البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

رياح نشطة على شمال الصعيد

فيما تشهد شمال الصعيد، طقسًا معتدلًا نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة علي مناطق متفرقة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا بارد ليلا والرياح معتدلة.

اضطراب في البحر الأحمر

أما حالة البحر المتوسط فخفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، بينما حالة البحر الأحمر فمعتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 2.5 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، على القاهرة الصغرى 14 والعظمى 27، والإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 23، أما شرم الشيخ فالصغرى 19 والعظمى 29.