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حالة الطقس اليوم السبت 18-1-2020.. أمطار ورياح واضطراب فى الملاحة

مائل للبرودة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد معتدل علي جنوب الصعيد نهاراً شديد البرودة ليلاً
دعاء محمود 12:23 ص, السبت, 18 يناير 20 12:23 ص, السبت, 18 يناير 20

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يشهد طقس اليوم السبت الموافق 18 يناير 2020، تساقطا للأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة قد تمتد إلي شمال الصعيد.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن الطقس مائل للبرودة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد معتدل علي جنوب الصعيد نهاراً شديد البرودة ليلاً، أما الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط علي السواحل الشمالية.

كما تؤدي حركة الرياح إلي اضطراب الملاحة البحرية علي البحر الأحمر، والذي يتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين إلي مترين ونصف، أما حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي متر ونصف.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغري والعظمي علي محافظات مصر وعدد من المدن العربية والعالمية.

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بقلم دعاء محمود

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