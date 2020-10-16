حالة الطقس اليوم السبت 17-10-2020 في مصر: القاهرة تسجل 30 درجة عظمى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم السبت، مائلة للحرارة نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

الطقس في القاهرة اليوم

وأضاف خبراء الأرصاد، أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية الغربية مائلة للحرارة نهارًا فيما تكون معتدلة علي السواحل الشرقية، وشبورة مائية صباحاً تكون كثيفة علي السواحل الشرقية، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في سانت كاترين

أما حالة الطقس علي جنوب سيناء، فمائلة للحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية علي خليج السويس والبحر الأحمر، وشبورة مائية صباحا تكون كثيفة علي وسط سيناء.

الطقس في سوهاج

وعلي شمال الصعيد فالطقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلا، والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.

ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب البلاد بمنخفض السودان الموسمي.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 30 والصغرى 20، وفي الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22.

أما شرم الشيخ العظمى 33 والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 30 والصغرى 19، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 32 والصغرى 19.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 37 درجة للعظمى و 25 للصغرى، وعلي محافظة قنا 35 درجة للعظمى و 23 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 36 للعظمي و 24 للصغري.

نسبة الرطوبة في نشرة الطقس اليوم

ولفتت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري فتصل إلي 78% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 84 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 50 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغري. حالة الطقس

وذكرت الهيئة أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.3 متر، بينما حالة البحر الاحمر معتدلة إلي مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.