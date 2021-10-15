حالة الطقس اليوم السبت 16-10-2021 في مصر.. اضطراب بالبحر المتوسط

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم السبت، حارة نهارًا، وشبورة، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة.

الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للحرارة نهارًا، وشبورة، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة على السواحل الغربية.

الطقس في سيناء

وتابعت الأرصاد، أن حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، شبورة على وسط سيناء، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد الطقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، فالقاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 درجة، والصغرى 21، وفي الإسكندرية العظمى 29، والصغرى 20.

أما شرم الشيخ فالعظمى 38، والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 26. طقس حار

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 32، والصغرى 20 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 31، والصغرى 17.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم السبت، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى، و26 للصغرى، وعلى محافظة قنا 39 درجة للعظمى، و 23 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 40 للعظمى، و24 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 38، والصغرى 22.

نسبة الرطوبة

ونوهت الأرصاد بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغري.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط معتدلة إلي مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الباروجراف

هو مسجل لتسجيل قيم الضغط الجوي خلال اليوم بأكمله ويتكون من عنصرين حساسين أحدهما أسطوانة نحاسية مستديرة مركب عليها خريطة مدرجة لقياس قيم الضغط الجوي ومركب علي ساعة دقيقة للغاية تدور خلال 24 ساعة.

أما العنصر الحساس الأخر فهو ريشة رسم بحبر معين متصلة بجزء حساس جدا يتمدد وينكمش بفعل تأثير الضغط وهو يقيس الميل البارومتري أو سلوك الضغط الجوي.

الباروجراف

ويعرف سلوك الضغط الجوي بأنه مقدار التغير في قيمة الضغط الجوي في مكان ما خلال فترة زمنية محددة متعارف عليها في الأرصاد الجوية.

وأهمية معرفة سلوك الضغط الجوي أنها تساعد المتنبئ الجوي على معرفة تحسن أو سوء الأحوال الجوية، فإذا كان سلوك الضغط الجوي موجبا فان ذلك يعني إما استمرار الطقس الجيد والحسن أو تحسن في أحوال الطقس الرديء.

وإذا كان مقدار سلوك الضغط الجوي سالبا فان هذا يعني استمرار الطقس السيئ أو أن الأحوال الجوية سوف تسوء.