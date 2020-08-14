حالة الطقس اليوم السبت 15-8-2020 في مصر.. القاهرة تسجل 36 درجة عظمى

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم السبت، حارة رطبة نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل وسيناء

أما حالة الطقس علي السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، حيث تتأثر البلاد حاليًا بامتداد منخفض الهند الموسمي.

اضطراب في الملاحة البحرية

وعلى جنوب سيناء فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلًا والرياح نشطة علي خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

فيما يكون طقس شمال الصعيد حارًا نهارًا، معتدلًا ليلًا، والرياح معتدلة، فيما يكون علي جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

اعتدال في البحرين المتوسط والأحمر

وذكرت الهيئة أن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 والصغرى 25، أما الإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 26 .

وفي شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 25، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 37 والصغرى 21 .

درجات الحرارة في مدن الصعيد

كما تسجل درجة الحرارة اليوم السبت في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و30 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 40 درجة للعظمى و27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و28 للصغري.

نسبة الرطوبة

وأفادت الهيئة بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 85 للعظمى و28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و50 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 55 للعظمى و 20 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و15 للصغري.

الهالة القمرية

وأوضح خبراء الأرصاد أن هالة الشتاء أو الهالة القمرية هي ظاهرة تحدث غالبا بالتزامن مع اكتمال القمر والبدر حيث تظهر حلقة بيضاء يقارب حجمها من 10 إلى 20 ضعفا من حجم القمر محيطة بالقمر والذي يقع في مركز هذه الهالة.

وسبب هذه الظاهرة انعكاس الضوء من القمر المكتمل في جزيئات الجليد الطافية في طبقات الجو العليا.

ويقوم الجليد فى هذه الحالة مكان المنشور المحلل للضوء الأبيض ليظهر قوس قزح، ونقطة المشاهدة كما هو الحال في تكون قوس الألوان الذي يتشكل من انعكاس الضوء في البخار المشكل للسحب.