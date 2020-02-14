حالة الطقس اليوم السبت 15-2-2020 فى مصر

يميل طقس جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة.

تشهد البلاد اليوم السبت، طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع ظهور للشبورة صباحًا، غائم أحياناً، والرياح معتدلة، وذلك على القاهرة الكبري، بينما الوجه البحري يشهد سقوطًا للأمطار الخفيفة إلى المتوسطة.

دافئ نهارًا وأمطار متوسطة على السواحل

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن يكون الطقس على السواحل الشمالية الغربية مائلا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار متوسطة وعن حالة الرياح نشطة.

أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فتشهد طقسا مائلا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحا وغائما أحيانا والرياح معتدلة.

مائل للحرارة على جنوب سيناء والغردقة

وعن جنوب سيناء والغردقة، تشهد طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة والرياح معتدلة، وبالنسبة لطقس شمال الصعيد دافئ نهارًا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة.

ويميل طقس جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة.

اضطراب فى البحر المتوسط

وعن حالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج يتراوح ما بين 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلي شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فخفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.