حالة الطقس اليوم السبت 14-5-2022 في مصر.. أمطار على القاهرة

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم السبت، حارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وأضافت الأرصاد، أن هناك سقوطا للأمطار الخفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة.

كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا والرياح نشطة.

الطقس

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 31، والصغرى 18، وفي الإسكندرية العظمى 25، والصغرى 17.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 30، والصغرى 17 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 15.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى، و25 للصغرى، وعلى محافظة قنا 42 درجة للعظمى، و24 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 42 للعظمى، و24 للصغرى، وسوهاج العظمى 40، والصغرى 23.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الأعاصير المتوسطية

هي ظاهرة جوية (عاصفة) شبيهة بالأعاصير المدارية أو الاستوائية تظهر فوق منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وفي بعض الحالات النادرة وصلت قوة العاصفة إلى قوة إعصار من الدرجة الأولى، لكن حتى في مثل هذه الحالات تعتبر قوة الرياح ليست هي العامل الأخطر على المجتمع، بل يتمثل الخطر الرئيس في الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات المفاجئة.

تم التعرّف على الأعاصير المتوسطية وتحديدها في منطقة حوض البحر المتوسط في ثمانينيات القرن العشرين، وذلك بالاستعانة بصور الأقمار الصناعية والتي أظهرت ضغوطاً جوية منخفضة (شبيهة بالاستوائية) تسببت فى تشكل عين إعصارية بوسطها.

وبناءً على ذلك تبيّن أن هذه الظاهرة الجوية ليست نادرة بشكل خاص بل تكررت خلال السنوات السابقة.