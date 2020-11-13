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حالة الطقس اليوم السبت 14-11-2020 في مصر: معتدلة نهارًا وأمطار على أغلب الأنحاء

شبورة صباحًا
دعاء محمود 12:04 ص, السبت, 14 نوفمبر 20 12:04 ص, السبت, 14 نوفمبر 20

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم السبت، على القاهرة والوجه البحري معتدلة نهارًا، شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة على الوجه البحري، باردة ليلًا، والرياح معتدلة.

الطقس في القاهرة اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري.

الطقس في الإسكندرية اليوم

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية فلطيفة نهارًا، فيما تكون معتدلة على السواحل الشرقية، بارد ليلًا، والرياح نشطة على السواحل الغربية، معتدلة على السواحل الشرقية.

وتسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق (السلوم، سيدي براني، الاسكندرية، رشيد، دمياط، بورسعيد، العريش ومطروح).

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الطقس في سانت كاترين

فيما تكون حالة الطقس علي جنوب سيناء معتدلة نهارًا، مائلة للبرودة ليلاً، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية.

الطقس في سوهاج

وعلى شمال الصعيد فالطقس معتدل نهارًا، بارد ليلا، والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 25 والصغرى 16، وفي الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16.

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أما شرم الشيخ العظمى 29 والصغرى 21، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور فالعظمى 23 والصغرى 17، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 23 والصغرى 14.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 30 درجة للعظمى و15 للصغرى، وعلى محافظة قنا 29 درجة للعظمى و15 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 30 للعظمى و15 للصغرى.

نسبة الرطوبة

ونوهت الهيئة إلى أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 85% للعظمى، و25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلى 75 للعظمى و28 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و18 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

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بقلم دعاء محمود

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