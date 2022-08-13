حالة الطقس اليوم السبت 13-8-2022 في مصر.. ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم السبت، شديدة الحرارة نهارًا، حارة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة اليوم

وأضافت الأرصاد، بأن الأجواء غائمة جزئيًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فهي شديدة الحرارة رطبة نهارًا، حارة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، وحارة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، حار ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، في القاهرة تبلغ العظمى 34، والصغرى 23، وفي الإسكندرية العظمى 31، والصغرى 24.

درجات الحرارة

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 33، والصغرى 24 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 36، والصغرى 23.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى، و29 للصغرى، وعلى محافظة قنا 40 درجة للعظمى، و28 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 41 للعظمى، و29 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 38، والصغرى 27.

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى مطروح 30 درجة للعظمى، و24 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

تعريف الطقس

عرفت الأرصاد الجوية، الطقس بأنه عبارة عن حالة الهواء الذي يحيط بالأرض، وقد يكون الطقس حاراً أو بارداً، غائماً أو صافياً، عاصفاً أو هادئاً، وقد يجلب الصقيع أو المطر، أو الثلج أو المطر الثلجي، أو البرد.

الفرق بين الطقس والمناخ

الطقس هو عبارة عن حالة الجو أثناء فترة قصيرة، بينما المناخ هو معدل الطقس لمنطقة ما على مدى فترة طويلة من الزمن وقد تمتد لعدة سنوات.

الحرارة المقاسة والمحسوسة

أكدت الأرصاد أن هناك اختلافًا بين الحرارة المقاسة (المعلنة) والمحسوسة، وفى واقع الأمر هذا صحيح في أوقات معينة تحت ظروف معينة.

فدرجة الحرارة المعلنة تعكس درجة حرارة الهواء الساكن على ارتفاع 2 متر عن سطح الأرض، وهناك شروط خاصة عند قياسها وهى، جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء، ولا يتأثر بالرياح، ولا تصل أشعة الشمس له.

أما درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الأنسان تتوقف على عدة عوامل مرتبطة بعملية التعرق وتبخر العرق عن الجلد ومنها، كمية أشعة الشمس، ونسبة الرطوبة فى الجو فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الأنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.