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حالة الطقس اليوم السبت 13-6-2020 في مصر

حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا
دعاء محمود 12:36 ص, السبت, 13 يونيو 20 12:36 ص, السبت, 13 يونيو 20

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أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم السبت، حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا، مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة، رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وقالت الهيئة إن حال طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، مع سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

فيما تشهد مناطق من الصحراء الغربية نشاطا للرياح مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة.

وعلى شمال وجنوب الصعيد، فالطقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط علي الشمال.

أما حالة البحرين المتوسط والأحمر فمعتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلى 2 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فالقاهرة العظمى 38 والصغرى 22، أما الإسكندرية فالعظمى 31 والصغرى 21.

أما شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 28، بينما الغردقة العظمى 38 والصغرى 29، دمنهور العظمى 33 والصغرى 22.

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بقلم دعاء محمود

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