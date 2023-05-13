حالة الطقس اليوم السبت 13-5-2023 في مصر.. حارة وشبورة صباحًا

تشهد حالة الطقس اليوم السبت، أجواء حارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة اليوم

وتتكون شبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فمائلة للدفء نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة على السواحل الشرقية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس حار نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، في القاهرة تبلغ العظمى 29 درجة، والصغرى 17، وفي الإسكندرية العظمى 23، والصغرى 16 درجة.

الطقس في دمنهور

وفي دمنهور العظمى 26 درجة، والصغرى 17 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 29 درجة، والصغرى 15 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 38 درجة للعظمى، و22 للصغرى، وعلى محافظة قنا 35 درجة للعظمى، و21 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 36 للعظمى، و 21 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 33، والصغرى 20.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 23 درجة للعظمى، و16 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 29 للعظمى، و17 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 22 للعظمى، 16 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

حوادث الغرق

قالت الأرصاد الجوية، إنه كثيرا ما نسمع عن حوادث الغرق على الشواطئ ولا يعلم أحد عن سببها وربما أيضا تحدث لسباحين مهرة ويبقي السبب دائما مجهولا .

وأضافت أن 80 % من حوادث الغرق علي الشواطئ تحدث بسبب تيار التمزق وهي قنوات قوية وضيقة للمياه سريعة الحركة حيث تتحرك بسرعة تصل إلى ثمانية أقدام في الثانية.

وتابعت أنه يمكن للتيارات المتشققة أن تتحرك أسرع من السباح الأولمبي، ويمكن تمييز تيار التمزق بواسطة رؤية اختلاف في لون الماء وتكون قاتمة بشكل كبير لأنه يعمل علي جرف الرغوة أو الأعشاب البحرية أو الحطام باتجاه البحر.

ويتم تحديد خطر تيارات التمزق من خلال العديد من العوامل بما في ذلك الطقس والمد والجزر والتغيرات المحلية في شكل الشاطئ وكيف تتكسر الأمواج بعيدًا عن الشاطئ.

وقد تحتوي بعض الشواطئ على تيارات متشققة طوال الوقت تقريبًا، في حين أن الشواطئ الأخرى تكاد لا ترى التدفق الخطير.