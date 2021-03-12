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حالة الطقس اليوم السبت 13-3-2021 في مصر.. شبورة صباحًا واضطراب بالبحر الأحمر

شديد البرودة ليلًا
دعاء محمود 12:00 ص, السبت, 13 مارس 21 12:00 ص, السبت, 13 مارس 21

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أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم السبت دافئة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس في السواحل

وأضافت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

ويسود جنوب سيناء طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، أما طقس شمال الصعيد فدافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

الطقس في الصعيد

ونوهت الأرصاد الجوية، بأن طقس جنوب الصعيد حار نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وحذرت الأرصاد، من الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل.

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درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 23 والصغرى 11، وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12.

أما شرم الشيخ فالعظمى 26 والصغرى 15، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور فالعظمى 21 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 21 والصغرى 11 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 31 درجة للعظمى و 14 للصغرى، وعلى محافظة قنا 29 درجة للعظمى و12 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 30 للعظمى و 13  للصغرى.

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درجات الحرارة والطقس
درجات الحرارة والطقس

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمى و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلى 60 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 45 للعظمى و15 للصغرى.

حالة البحرين

ونوهت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

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بينما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

وتهيب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بعدم الانخداع في التغيرات السريعة التي تطرأ على درجات الحرارة خلال الفصول الانتقالية خاصة (مثل هذا الوقت من كل عام).

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بقلم دعاء محمود

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