حالة الطقس اليوم السبت 13-2-2021 في مصر.. انخفاض في الحرارة وشبورة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم السبت، مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس فى السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية فمعتدلة نهارًا، فيما تكون مائلة للدفء على السواحل الشرقية، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

وتشهد حالة الطقس في جنوب سيناء، أجواء مائلة للحرارة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية.

الطقس فى الصعيد

فيما يكون طقس شمال الصعيد مائلًا للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

وحذرت الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد أن البلاد متأثرة بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 21 والصغرى 11 وفي الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11.

أما شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور فالعظمى 20 والصغرى 11، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 07 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 28 درجة للعظمى و14 للصغرى، وعلى محافظة قنا 26 درجة للعظمى و12 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 28 للعظمى و13 للصغرى.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمى و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلى 70 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 55 للعظمى و20 للصغري.

اضطراب في البحر الأحمر

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.5 إلى متر، والرياح شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج ما بين 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.