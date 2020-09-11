حالة الطقس اليوم السبت 12-9-2020 في مصر: ارتفاع في الرطوبة وسقوط أمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

مائل للحرارة على القاهرة

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلة للحرارة رطبة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

رياح نشطة

فيما تكون حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على السواحل الشرقية.

حالة الطقس على سيناء

أما طقس جنوب سيناء فحار نهارًا، معتدل ليلاً، والرياح معتدلة، مع فرص لسقوط أمطار متوسطة علي حلايب وشلاتين، حيث تتأثر شمال البلاد بمرتفع العروض الوسطي، بينما جنوب البلاد متأثرة بامتداد منخفض الهند الموسمي.

شديد الحرارة علي الجنوب

ولفتت الهيئة إلي أن حالة الطقس علي شمال الصعيد، حارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 والصغرى 24، والمحسوسة 38 للعظمي، و 26 الصغرى.

وفي الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25، بينما درجة الحرارة المحسوسة 35 للعظمى، و27 للصغري.

أما شرم الشيخ فالعظمى 38 والصغرى 30، والمحسوسة 41 العظمى و33 للصغرى، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28، والمحسوسة 42 العظمى و 32 الصغرى.

وعلى دمنهور فالعظمى 32 والصغرى 25، والمحسوسة 35 عظمي، و 28 صغري، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمي 36 والصغرى 23، والمحسوسة 39 عظمي و 25 صغري.

درجات الحرارة في الصعيد

وتسجل درجات الحرارة غدًا السبت، في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى و28 للصغرى، والمحسوسة 44 عظمي و 29 صغري.

فيما تسجل محافظة قنا 40 درجة للعظمى و27 للصغرى، والمحسوسة 42 عظمي و30 صغري، بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و 27 للصغري، والمحسوسة 43 عظمي و 29 صغري.

نسبة الرطوبة في مصر

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 83 للعظمى و 45 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 87 للعظمى، و55 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 45 للعظمى و20 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و15 للصغري.

وأفادت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

قوس الضباب

وأكد خبراء الطقس، أن قوس الضباب هو قوس قزح أساسي ينتج عن انكسار وانعكاس وبحد أقل عن انحراف ضوء الشمس أو القمر على قطرات ماء صغيرة جداً، ويظهر على شاشة من الضباب أو الشابورة.

ويتكون قوس الضباب من شريط أبيض مزين عادةً بشريط أحمر فاتح ورقيق في الخارج وشريط أزرق فاتح ورقيق في الداخل. قوس الضباب

وقوس الضباب عبارة عن قوس ابتدائي، تكون بنفس الطريقة تقريباً التي يتكون بها قوس قزح، بانكسار وانعكاس ضوء الشمس (أو ضوء القمر) في قطيرات المياه، ويُعرف أيضاً باسم قوس السُحب، أو قوس الشابورة، أو قوس قزح الأبيض.