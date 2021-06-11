حالة الطقس اليوم السبت 12-6-2021 في مصر.. حار والقاهرة تسجل 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم السبت، حارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة على مناطق من القاهرة.

الطقس في السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة، مع أمطار خفيفة على السواحل الغربية.

الطقس في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء فشديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلًا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا والرياح نشطة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 درجة، والصغرى 21 وفي الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19.

أما شرم الشيخ العظمى 40 والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 34 والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 37 والصغرى 22 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 46 درجة للعظمى و 27 للصغرى، وعلي محافظة قنا 45 درجة للعظمى و 26 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 45 للعظمي و 26 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 44 والصغري 25 درجة.

درجات الحرارة

نسبة الرطوبة

ونوهت الأرصاد، بأن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية شرقية.

الطقس والمناخ

الطقس هو حالة الجو في وقت محدود، وهو قابل للتغير من فترة إلى أخري لأن الظواهر الجوية في تتابع مستمر من أول العام إلى آخره وبعدها تعيد تلك الظواهر الكرة من جديد.

أما المناخ فهو الملخص الإجمالى للطقس لمدة طويلة من الزمن أو بعبارة أخرى نتيجة مجموع الظواهر الجوية لمدة 30 عام.