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حالة الطقس اليوم السبت 12-12-2020 في مصر: أمطار على القاهرة والوجه البحري

دافئ نهارًا بارد ليلًا
دعاء محمود 12:00 ص, السبت, 12 ديسمبر 20 12:00 ص, السبت, 12 ديسمبر 20

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أفاد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم السبت، دافئة نهارًا، شبورة مائية صباحًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة اليوم

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحرى والقاهرة.

الطقس فى الإسكندرية اليوم

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للدفء نهارًا، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الغربية، باردة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا شرقا.

الطقس في سانت كاترين

فيما يكون طقس جنوب سيناء مائلًا للحرارة نهارًا، باردًا ليلاً، والرياح معتدلة، وتشهد بعض المناطق من السلوم، مطروح، سيوة وسيدي براني نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة.

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الطقس في سوهاج

وعلى شمال الصعيد فالطقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، أما طقس جنوب الصعيد فحار نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 24 والصغرى 12، وفي الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14.

أما شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

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الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور، العظمى 23 والصغرى 13، ومدينة سيوة درجة حرارة عظمى 23 والصغرى 11.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 31 درجة للعظمى و11 للصغرى، وعلي محافظة قنا 29 درجة للعظمى و 11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 30 للعظمي و 11 للصغري.

نسبة الرطوبة

وأشارت الهيئة إلى أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 80% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 45 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الهيئة إلي أن حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية، بينما حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر والرياح جنوبية غربية.

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بقلم دعاء محمود

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