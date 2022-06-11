حالة الطقس اليوم السبت 11-6-2022 في مصر.. شديد الحرارة وأتربة

تشهد حالة الطقس اليوم السبت، أجواءً شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وأفادت الأرصاد، بأن الرياح نشطة أحيانًا في المساء تكون مثيرة للأتربة والرمال على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فحارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية تكون مثيرة للأتربة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، في القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 43، والصغرى 24، وفي الإسكندرية العظمى 36، والصغرى 22.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 38، والصغرى 23 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 39، والصغرى 24.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 45 درجة للعظمى، و28 للصغرى، وعلى محافظة قنا 43 درجة للعظمى، و27 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 44 للعظمى، و28 للصغرى، وسوهاج العظمى 43، والصغرى 27.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

الحرارة المتوقعة والمحسوسة

يشعر العديد من الأشخاص بوجود اختلاف بين درجة الحرارة المقاسة المعلنة، وبين الحرارة المحسوسة فعليًا.

ويرجع ذلك إلى أن درجة الحرارة المعلنة تعكس درجة حرارة الهواء الساكن في الظل على ارتفاع 2 متر عن سطح الأرض.

وهناك شروط موحدة على مستوى العالم وضعتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عند قياس درجة الحرارة وهى: وجود جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء، ولا يتأثر بالرياح.

كما يجب ألا تصل إليه أشعة الشمس ولا يتأثر بحرارة سطح الأرض، أي يقيس درجة حرارة الهواء في الظل ولا يقيس درجة الحرارة التى يحس بها جلد الإنسان.

ومن ثم نجد أن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء وداخل السيارات، تسجل حرارة الهواء فى حيّز هوائى غير ملائم للقياس ويتاثر بعوامل اخري.

لذا نجد درجة الحرارة المسجلة فى الأجهزة المتنقلة تختلف عن التسجيل الرسمي.

كما أن درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضه لاشعة الشمس ومدتها وأيضا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء.

فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الأنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.

ويجب أن ننتبه إلى أن الاختلاف بين الحرارة المعلنة والمحسوسة سيظهر جليًا خلال الفترة القادمة، نظرًا لزيادة نسبة الرطوبة الناتجة عن امتداد منخفض الهند الموسمى وتأثيره علينا عندما نبدأ رسميا في الدخول في فصل الصيف.