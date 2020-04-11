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حالة الطقس اليوم السبت 11-4-2020 فى مصر

شبورة مائية صباحا
دعاء محمود 8:19 ص, السبت, 11 أبريل 20 8:19 ص, السبت, 11 أبريل 20

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا، شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة وذلك على القاهرة الكبري والوجه البحري.

أمطار خفيفة علي السواحل الشمالية

وأضافت الهيئة أن طقس السواحل الشمالية الغربية، لطيف نهارًا شديدة البرودة ليلا، شبورة مائية صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقسا لطيفا نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطارا خفيفة علي مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

اضطراب فى الملاحة البحرية

وعلي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فالطقس معتدل نهارًا بارد ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مما يؤدي لاضطراب فى الملاحة البحرية علي البحر الأحمر.

طقس شمال وجنوب الصعيد معتدل

أما حالة الطقس علي شمال الصعيد، فمعتدل نهارًا بارد ليلا، شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، فيما يكون طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا لطيفا ليلا والرياح معتدلة.

ولفتت الهيئة إلى أن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل وارتفاع الموج لكل منهما يتراوح من 1.5 إلي 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

القاهرة تسجل 14 درجة صغرى و23 للعظمى

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، على القاهرة الصغرى 14 والعظمى 23 والإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 21، أما شرم الشيخ فالصغرى 19 والعظمى 26.

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بقلم دعاء محمود

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