حالة الطقس اليوم السبت 10-9-2022 في مصر.. اضطراب بالبحر الأحمر

تشهد حالة الطقس اليوم السبت، أجواء حارة رطبة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فحارّة رطبة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، ومائلة للحرارة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، مائل للحرارة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على الشمال.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، في القاهرة تبلغ العظمى 34، والصغرى 24، وفي الإسكندرية العظمى 31، والصغرى 23.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 33، والصغرى 24 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 33، والصغرى 22.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى، و27 للصغرى، وعلى محافظة قنا 40 درجة للعظمى، و27 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 41 للعظمى، و26 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 37، والصغرى 24.

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى مطروح 29 درجة للعظمى، و25 للصغرى.

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 34 للعظمى و24 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 30 للعظمي و30 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

حرائق الغابات في أوروبا

قالت الأرصاد الجوية، إن هناك انتشارا للحرارة الشديدة في دول البرتغال، إسبانيا وفرنسا حتى وصلت إلى المملكة المتحدة، وتزيد الظروف الحارة من مخاطر حرائق الغابات.

وتابعت أنه اندلعت حرائق الغابات في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة، وكذلك دول أوروبية أخرى من بينها البرتغال وإسبانيا.

وقد كافح رجال الإطفاء مع سلسلة من الحرائق التى اندلعت فى إسبانيا بعد أيام من درجات الحرارة الاستثنائية المرتفعة التي وصلت إلى 45.7 درجة مئوية.

وبالإضافة إلى التهديد المباشر الناجم عن الاحتراق، فهناك خطر أكبر تسببه حرائق الغابات أيضاً، إذ تطلق حرائق الغابات ملوثات ضارة في الغلاف الجوي، منها جزيئات وغازات سامة مثل أول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين والمركبات العضوية غير الميثان.

ويمكن للجزيئات والغازات المنبعثة من حرق الكتلة الأحيائية أن تُحمل لمسافات طويلة، فتضر بجودة الهواء في مناطق بعيدة.

الأسباب الرئيسية لنشوب حرائق الغابات

هناك ثلاثة أسباب رئيسية تعد هي الأسباب الجذرية لنشوب الحرائق في الغابات وهى، الأكسجين، الحرارة والوقود، إذ يتحد الأكسجين الذي يوجد في الهواء مع مصدر الوقود ويوفر البيئة المناسبة للاشتعال.

أما الوقود، فهو الشيء الذي يحترق في النار، ويمكن أن يتواجد الوقود في الكثير من الأشكال مثل الأغصان الميتة، الأوراق الذابلة، البلاستيك، القماش، السوائل وغيرها، وكل نوع من هذه الأنواع يحترق بدرجة مختلفة.

بينما تعد الحرارة العامل الأساسي الذي يربط بين الأكسجين والوقود ويمكن القول إنه بالحرارة يكتمل مثلث النار.