حالة الطقس اليوم الخميس 9-6-2022 في مصر.. شديد الحرارة نهارًا

تشهد حالة الطقس اليوم الخميس، أجواءً شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مساء على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وأفادت الأرصاد بأن هناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فحارة نهارًا، شبورة صباحًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشرقية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

الطقس

وعلى شمال وجنوب الصعيد يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، في القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 38، والصغرى 24، وفي الإسكندرية العظمى 32، والصغرى 23.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 36، والصغرى 22 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 39، والصغرى 24.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى، و28 للصغرى، وعلى محافظة قنا 42 درجة للعظمى، و25 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 42 للعظمى، و24 للصغرى، وسوهاج العظمى 41، والصغرى 24.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

الشفق القطبي

هو مزيج من الألوان التي تتشكل على القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية ويعرف أيضاً بأسماء الفجر القطبي أو الأضواء القطبية.

وقد سميت هذه الظاهرة باسم “اورورا” كاسم أحد الآلهة في الثقافة اليونانية أما غاليليو فقد اسماها الريح الشمالية “بوراليس”.

كما يظهر تطابق في سمات الضوء من الناحية الجنوبية إلى الشفق في الناحية الشمالية، كما أن التغيرات في كلا القطبين متزامنان.

وتظهر هذه الاضواء باللونين الأخضر الخافت والأحمر يظهر الشفق القطبي في المناطق ذات خطوط العرض الأقرب للقطبين ومن المناطق التي يمكن رؤية الظاهرة فيها بوضوح جنوبا هي: تشيلي والأرجنتين وأستراليا.

ويحدث الشفق في كواكب أخرى غير الأرض وتكون مرتبطة أيضا بالأقطاب المغناطيسية لتلك الكواكب تكون على شكل بقع منتشرة وبعض الأقواس المرئية.