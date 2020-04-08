حالة الطقس اليوم الخميس 9-4-2020 في مصر

تتعرض القاهرة الكبري والوجه البحري، اليوم الخميس، لسقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة، حيث تكون حالة الطقس لطيفة نهارًا شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس تشهد أمطار خفيفة على القاهرة والوجه البحري

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس علي السواحل الشمالية الغربية، لطيفة نهارًا شديدة البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة أحيانا.

وعلي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فالطقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

رياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية

فيما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا معتدلا نهارًا لطيف ليلا، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب فى الملاحة البحرية.

وتشهد شمال الصعيد طقسا معتدلا نهارًا بارد ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، فيما يكون طقس جنوب الصعيد مائلا للحرارة نهارًا لطيفا ليلا والرياح معتدلة.

العاصمة تسجل 13 درجة صغري

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، على القاهرة الصغرى 13 والعظمى 22، والإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 20، أما مرسي مطروح الصغري 10 والعظمي 19.