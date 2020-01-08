حالة الطقس اليوم الخميس 9-1-2020.. ممطر والحرارة في القاهرة 8 درجات

نشاط للرياح الشمالية الغربية على أغلب الانحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة وتزيد من الإحساس بالبرودة

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن حالة الطقس اليوم الخميس، تشهد تساقط للأمطار الغزيرة والرعدية علي السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وتصل للقاهرة خفيفة إلي متوسطة ومناطق من شمال الصعيد.

وتشهد حالة الطقس اليوم نشاطا للرياح الشمالية الغربية على أغلب الانحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة وتزيد من الإحساس بالبرودة، كما تصل درجات الحرارة في القاهرة لنحو ٨ درجات.

وعن حالة البحر المتوسط مضطرب وارتفاع الموج يتراوح من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح من مترين إلي مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغري والعظمي علي محافظات مصر وعدد من المدن العربية والعالمية.