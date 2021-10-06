حالة الطقس اليوم الخميس 7-10-2021 في مصر.. القاهرة تسجل 30 درجة عظمي

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الخميس، مائلة للحرارة نهارًا، شبورة صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، وشبورة صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء فمائلة للحرارة نهارًا، مع شبورة صباحًا على وسط سيناء، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، لطيف ليلاً.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس، فالقاهرة تبلغ الدرجة العظمى 30 درجة، والصغرى 20، وفي الإسكندرية العظمى 27، والصغرى 22.

أما شرم الشيخ فالعظمى 32، والصغرى 25، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 25 درجة.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 29، والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 29، والصغرى 20 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الخميس، في محافظة أسوان 35 درجة للعظمى، و22 للصغرى، وعلى محافظة قنا 32 درجة للعظمى، و22 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 33 للعظمى، و23 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 31، والصغرى 21 درجة.

نسبة الرطوبة

ونوهت الأرصاد بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغري.

حالة البحرين

وذكرت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض السودان الموسمي

ينشأ منخفض السودان نتيجة صعود الهواء عن طريق تيارات الحمل المتولدة بالتسخين العالى لسطح الأرض.

وهو مما يؤدى إلى هبوط الضغط الجوى فى هذه المنطقة خاصة شرق وجنوب السودان، وهو منخفض غير حركى ولكنه امتدادى.

ويمتاز منخفض السودان بتواجده طوال العام ولكن يحدث له ذبذبة مع فصول السنة، ويكون نشاطه خلال فصل الخريف والشتاء والربيع.