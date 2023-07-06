حالة الطقس اليوم الخميس 6-7-2023 في مصر.. معتدلة ليلًا

تشهد حالة الطقس اليوم الخميس، أجواءً حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس على السواحل الشمالية حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

كما تتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

ونوهت الأرصاد الجوية، بأن هناك ارتفاعا في نسب الرطوبة نهارًا مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، في القاهرة تبلغ العظمى 34 درجة، والصغرى 24، وفي الإسكندرية العظمى 30، والصغرى 23 درجة.

الطقس في دمنهور

وفي دمنهور العظمى 32 درجة، والصغرى 23 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 35 درجة، والصغرى 25 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى، و28 للصغرى، وعلى محافظة قنا 39 درجة للعظمى، و27 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 40 للعظمى، و27 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 38، والصغرى 26.

فيما تكون درجات الحرارة فى مرسى مطروح 29 درجة للعظمى، و22 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 34 للعظمى، و24 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 30 للعظمى، 23 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الحرارة المحسوسة

أفادت الأرصاد الجوية، بأنه مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة سيبدأ مصلح الحرارة المحسوسة يتردد كثيرا.

وأضافت الأرصاد أنه تمثل درجات الحرارة التي نراها عادةً على موقع الهيئة وفي النشرات الرسمية درجة حرارة الهواء وتكون مقاسة بمعايير دولية مطبقة في جميع أنحاء العالم تبعا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

ولكن هذا لا يأخذ في الاعتبار كيف يعاني الانسان بالفعل من درجة الحرارة علي مدار اليوم وتحت أشعة الشمس.

ولفتت الأرصاد إلى أن درجة الحرارة المحسوسة تعني الحرارة التى نشعر بها عندما نخرج في الهواء الطلق.

في الواقع هي درجة حرارة “الإحساس” الخاصة بالأنسان وتأخذ في الاعتبار سرعات الرياح والرطوبة النسبية ودرجة حرارة الهواء.

وعلى سبيل المثال في فصل الشتاء، يمكن أن تشعرك الرياح القوية ببرودة أكبر مما تشير إليه درجة الحرارة المقاسة.